11 viga, mis hävitavad naise võimaluse endale hea kaaslane leida

4. Sa keeldud inimestega välja minemast.

See on üks kõige häirivamaid vigasid. Kuidas sa kavatsed uute inimestega tutvuda kui sa tegelikult pole nõus oma kodust välja kohtingutele minema? Enamasti ei anna ainult internetipõhine kaaslase otsimine häid tulemusi. Tegelikkuses on umbes kolmandik mehi kõigil kohtingusaitidel juba suhtes. Seetõttu on su parim võimalus ikkagi inimestega kohtingutel käia, väljas käia ning lõbutseda.

5. Sa käitud nagu diiva.

Eeldus, et sinu kohtingukaaslane kohtleb sind austusega on täiesti arusaadav ning mõistlik. Mis ei ole mõistlik on aga see, kui eeldad, et mees valab su igal kohtingul kingitustega üle, maksab kõige eest ning on nõus iga su tujukushoogu taluma.

Kui sa käitud nagu diiva, siis ära ole šokeeritud, kui meestel sellest lõpuks kopp ette viskab ning nad su maha jätavad. See ei ole kindlasti viis endale head meest leida.

6. Sinu sõprusringkond ei ole just kõige meeldivam.

Üks osa hea mehe leidmisest on kindlasti ka sinu sõprusringkonnal, sest on oluline, et sind ümbritseksid meeldivad ja adekvaatsed inimesed. Kui kõigil su lähedasematel tuttavatel on probleeme vägivalla, petmise või suhtele pühendumisega, siis ei ole nende tutvuste kaudu kindlasti võimalik mõnd head meest leida.

Ühesugused inimesed kipuvad koos aega veetama, seega selleks, et sõprade kaudu kedagi meeldivat kohata, peavad su sõbrad ka ise meeldivad olema.

7. Sa proovid kohtingutel käia, ent samas vihkad mehi.

Kui oled kunagi mõne misogüüni ehk naisevihkajaga kohtingul käinud, siis tead isegi, kui ebameeldiv tunne see on. Usu või mitte, aga ka mehed tunnetavad negatiivset energiat, seega tekitab sinu viha neis samuti ebameeldiva tunde. Kui selline käitumine kõlab nagu sina, siis oleks ehk mõistlikum kohtingutel käimisest paus võtta ning oma viha põhjused enne deidimaastikule tagasi minekut ära lahendada.

8. Sa annad kuttidele sinuga kohtingule minekuks pistist.

See ei ole tõesti hea koht kus olla, ent ometi võib selline käitumine muutuda harjumuseks. Tegelikkuses on asi nii, et mehed, kes tõesti sinu aega väärivad, ei oleks kunagi nõus sinuga välja minemise nimel raha vastu võtma. Selliselt toimimine tõmbab ligi ainult kõige nõmedamaid tüüpe ning peletab head mehed eemale.

9. Sa keeldud ise esimest liigutust tegemast.

Ka kutid muutuvad mõnikord närviliseks! Paljud mehed on naiste poolt heidutatud, seega ei pruugi nad ise mallata sulle läheneda. Kutsu nad ise esimesena välja ning üllatu sellest, kui paljud alguses häbelikuna tunduvad mehed tegelikult headeks kaaslasteks osutuvad.

10. Sul pole eneseteadlikkust ega suhtlusoskust ning sa ei tee midagi, et olukorda muuta.

Üüratult suur osa kohtingutel käimisest nõuab head suhtlusoskust, et inimestega läbi saada, ennast heast küljest näidata ning ka lihtsalt potentsiaalsete partneritega efektiivselt suhelda. Paljud vead ning probleemid, mis häid naisi vallalistena hoiavad, pärinevad ühest juurest: eneseteadlikkuse ning sotsiaalsete oskuste puudumine. Õnneks on mõlemat võimalik paradada ning seeläbi oma šansse tunduvalt parandada.

11. Sa ei parenda ennast.

Kõigis on midagi, mida nad saavad täiustada või paremaks muuta, olgu selleks siis natuke kõhurasva või hoopiski pisut salvav suhtumine meestesse. Mida parem sa (enda arvates) välja näed, mida paremini käitud ning end tunned, seda atraktiivsem sa ka oled. Ning mida atraktiivsem sa oled, seda suurema tõenäosusega tõmbad sa ligi häid mehi, kes sinuga koos olla tahavad.