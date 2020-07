Metsades kasvavad pärlid, mis muudavad iga magustoidu suurepäraseks

Supertoidud on viimasel ajal väga populaarseks saanud ning pea iga uut võõramaist marja, puuvilja või pulbrit tervitatakse just selle nimega. On need siis goji-marjad, tšiiaseemned või moringa pulber – kõigile omistatakse imelisi tervendamisvõimeid, mis oma sööjad justkui uueks inimeseks muutma peaksid.