10 põhjust, miks mehed just endast vanemate naistega seksida eelistavad

Mitte ainult seda, vaid nooremad mehed ning nende tulevased partnerid jätkavad sellistest kogemustest kasu lõikamist ka siis, kui mehel on juba pikaajaline suhe oma vanuses naisterahvaga. Samas võivad mõned mehed avastada, et nende ajutine huvi endast tuntavalt vanemate vastu võib hoopiski uueks «tüübiks» osutuda.

Sest olgem ausad, kui sa oled kompleksivaba vanema naise käest juba vaimustavat seksi õppinud, siis võib olla väga keeruline leida temast paremat õpetajat, sõpra või voodikaaslast. Siit leiad kümme põhjust, miks noored mehed leiavad, et seks nendest vanema naisega niivõrd kuum on.

1. See on numbrite mäng.

Mida vanem naisteahvas on, seda suurem tõenäosus on, et tal on rohkem kogemusi olnud ka magamistoas. Kui enne abielu on naistel enamasti mõni üksik partner, siis peale lahutust võib see number aga koos kogemustepagasiga hüppeliselt kasvada.

2. Neil on palju kogemusi.

Vanemad naised on olnud kas pikaajalistes suhtetes või isegi abielus, mis on pakkunud neile pikaajalist seksuaalkogemuse ühe partneriga. Kogu see aeg aga muundub nende mälus kogemusteks, mida nad seejärel saavad voodis kasutada.

3. Nad teavad mida tahavad.

Tegemist on eneseteadlike partneritega, sest neil on olnud aastaid võimalusi oma suhtlusoskusi lihvida, seda eriti voodikaaslasega rääkimisel, ega karda oma soove ning ihasid partnerile verbaalselt väljendada. Kui tüdruk ise ei tea, mida ta tahab, siis on mehel väga keeruline seda ise oma peaga välja mõelda. Seetõttu ongi seks vanemate naistega nii kuum, kuna nad annavad täpselt teada, kuidas ning milliseid liigutusi mees tema rahuldamiseks tegema peab.

4. Nad on ära õppinud, mida mehed tahavad.

Lisaks soovivad nad tõenäoliselt ka sinule omapäraseid soove ning ihasid tundma õppida. Mitmed eelnevad partnerid on vanema naise välja õpetanud erinevate mehi erutavate sekspooside ning tehnikate osas. Nad küsivad küsimusi, et sind tundma õppida ning kui sinu ihad neile tuttavad pole, siis õpivad nad hea meelega midagi oma kogemustepagasisse juurde.

5. Nad naudivad seksi samapalju kui meespool.

Neil ei ole mingisuguseid pettekujutelmi, et nad kavatseva sind nüüd abielu või pere loomise jaoks konksu otsa tõmmata. See võtab ka mehe poolt survet vähemaks, kui ta teab, et võib lõbutseda ilma kohustusteta. Pingeleevendus on ka üks väga olulistest põhjustest, miks noored mehed seksi endast vanemate naistega nõnda palju naudivad - viimased ei esita mehele hiljem mingeid nõudmisi.

6. Nad mõistavad seksi tähtsust suhtes.

Naine võis olla abielus, kus seksi ei antud. Seetõttu ei kastuta ta seda ka sinu manipuleerimiseks ega ürita sult selle abil midagi saada. Vanemad naised mõistavad regulaarse seksi psühholoogilist ja füüsilist kasulikkust.

7. Noorele mehele on komplimendiks, et kuum vanem naine teda ihaldusväärseks peab.

Noorele mehele on vanema naise tähelepanu korraga nii komplimendiks kui ka väljakutseks, sest võib olla paras katsumus pidada sammu vanema naisega, kes on ligitõmbav, seksikas, hoiab end heas vormis ning hoolitsetuna.

8. Nad naudivad noorte, innukate meeste õpetamist

Vanem naine teab, millal olla dominantne, millal allaheitlik. Mees mõistab nende teadmiste sügavust ning jõudu, mis omakorda mõjub vägagi stimuleerivalt. Selline naine õpetab mehele kõike meeleolu loomisest küünalde ja veiniga kuni sekspesu ja -mänguasjadeni välja.

9. Nad on oma kehas ning seksuaalses võimekuses kindlad.

See on aga väga ligitõmbav meestele, kes on varem olnud vaid noorte tüdrukutega, kes alles õpivad ning võivad oma keha suhtes ebakindlad olla ja mitte soovida näiteks räpast juttu ajada. Vanemad naised on seevastu ääretult spontaansed ning tunnevad end alasti olles täiesti mugavalt.

10. Nad ei karda suhelda.