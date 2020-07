PUUST JA PUNASEKS ⟩ Mis vahe on deodorandil ning antiperspirandil?

Mis on antiperspirant?

Antiperspirandi ülesanne on blokeerida higinäärmeid. «See toode on ideaalne neile, kes soovivad vähendada oma kehal üldist higistamisest tingitud niiskust või kes tunnevad, et nad higistavad tavapärasest rohkem,» selgitab New Yorgis töötav nahaarst Kiran Mian.

Keha reguleerib higistamise abil oma temperatuuri ning niiskuse nahalt aurustamine jahutab keha. Higistamine on täiesti normaalne, ent kui tunned, et higistad vahetpidamata, siis võib sul olla ka haiguslik liighigistamine ehk hüperhidroos. Selle all kannatavad inimesed saavad abi nii käsimüügist pärinevatest kui retseptiga ostetavatest antiperspirantidest, et higistamist kontrolli alla saada.

Antiperspiranti tuleks kasutada öösel, enne magamaminekut, et see higinäärmed blokeeriks. Selle mõju kestab umbes 24 tundi.

Mis on deodorant?

Deodorant ei peata higistamist nagu antiperspirant, tema ülesanne on kontrollida higistamisega seonduvat spetsiifilist ning kohati ebameeldivat higilõhna. «Higil ei ole tegelikult lõhna,» ütleb dr Mian. «Kehalõhn tekib higi kõrvalproduktist, mida kehal elavad bakterid lagundavad.»

Deodorandid on tavaliselt alkoholi baasil ning nende kasutamine loob nahale happelise keskkonna, mis vähendab nahal lõhna tekitavate bakterite arvu. «Deodorant on mõeldud neile, kes liiga palju ei higista, ent soovivad sellega kaasnevat lõhna neutraliseerida,» selgitab dr Mian.

Deodorant tuleb hommikul kanda puhtale ning kuivale nahale ja selle mõju kestab umbes 24 tundi.

Kumba valida?