Und soodustavad toidud, mis kustutavad nälja ja sobivad ka kaalulangetajale

Siin on 7 parimat õhtust ampsu, mida võib muretult süüa:

Kiivi on toitev ja taljesõbralik. Kaks kooritud kiivit annavad 93 kalorit, 5 grammi kiudaineid ja palju C-vitamiini. Lisaks aitab kiivi kergemini uinuda.

Pistaatsiapähklid eristuvad teistest pähklitest und soodustava kõrge melatoniini sisalduse tõttu. 28 grammis pistaatsiapähklites on 160 kalorit ja koguni 6,5 milligrammi melatoniini. Võrdluseks: apteekides müüdavad melatoniinipreparaadid sisaldavad tavaliselt 1-5 milligrammi melatoniini.

Goji marjades on ohtralt antioksüdante ja mingil määral melatoniini, mis võimaldab kergemini uinuda. 40 grammi kuivatatud gogi marju sisaldavad 150 kalorit. Maitsvad marjad sobivad hästi pudru peale, jogurti sisse või niisama paljalt näksimiseks.

Pudrud pole mõeldud ainult hommikusöögiks. Kuum kaerahelbepuder on suurepärane kiudaineallikas ja kausitäis imelist auravat toitu tagab, et nälg oleks pikaks ajaks kustutatud. 175 grammi vees keedetud kaerahelbeid sisaldavad umbes 124 kalorit.

Jogurt on suurepärane kaltsiumiallikas, mis tugevdab luid ja aitab uinuda. Kreeka jogurt on kõige suurema valgusisaldusega. 170 grammis rasvata jogurtis on vähem kui sada kalorit.