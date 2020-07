Kuidas aidata noort, kes ei õpi, ei tööta ega osale muul viisil ühiskonnaelus?

Noorte abistamise märksõnaks on järjekindlus ehk pidev kontakt ja kohtumised noorega. Ta lisas: «Nendel kohtumistel tulevad välja ka tegelikud põhjused, miks noor oma olukorras on. On need siis kehvad sotsiaalsed oskused, probleemid vanematega või on nad hoopiski süsteemides pettunud varasemate negatiivsete kogemuste pärast.» Kui noor on juba tööle või kooli saanud, siis toetab juhtumikorraldaja teda veel 6 kuud ning omavahel suheldakse keskmiselt kord kuus. «Helistame ise noorele ja uurime, kuidas tal läheb, sest noorte jaoks on ääretult oluline, et nende vastu huvi tuntaks ning see innustab neid ka ise edasi tegutsema. Sageli helistab aga noor ka ise ning uhkusega räägib enda elust,» rõõmustas mees, lisades, et noored on tihti välja toonud, et just juhtumikorraldajad on esimesed inimesed, kes neid tegelikult ka kuulavad.