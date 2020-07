Kuidas aidata noort, kes ei õpi, tööta ega osale muul viisil ühiskonnaelus?

«Noorte probleemide spekter on väga lai: on nii eraelu kui tööga seotud muresid, vaimseid häireid, ärevushoogusid ning ka võlgnevustest tingitud raskusi, mis ei lase neil ühiskonnas hakkama saada. Samuti on noortel erinevaid sõltuvusi ja probleeme seaduskuulekusega,» kirjeldas Tallinna spordi- ja noorsooameti projektijuht Kristjan Kruus, kelle meeskond toetab mittetöötavaid ja -õppivaid noori sotsiaalministeeriumi noortegarantii tugisüsteemi kaudu, et aidata neil iseseisva eluga paremini hakkama saada.

Projektijuht rõhutas, et noored enamasti ise ei taju, et nad vajavad abi, mistõttu on oluline, et mõni sõber, lähedane või lapsevanem neile piisavalt tähelepanu pööraks: «Tööle ja haridusele mõtlemine pole noorte jaoks sihikindel tegevus, vaid jõuab nende teadvusesse siis, kui mõni sõber või lapsevanem sellele tähelepanu juhib.» Just seetõttu pöörduvad noortegarantii tugisüsteemi juhtumikorraldajate poole noored tänu soovitusele.

Koroonakriis avaldas tugevat mõju ka noortele. See väljendub nii suurenenud tööpuuduses kui ka selles, et noored on märksa altimad abi vastu võtma. «Pöördume ise aktiivselt noorte poole, kes meie andmetel ei õpi ega tööta. Kui varem oli sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri kaudu saadetud abi pakkumise kirjadele vastamise protsent 5–7 protsenti, siis kriisi ajal on see tõusnud 10 protsendini – ehk noored tunnistavad, et nende olukord on keeruline. Ühtlasi pöörduvad noored ise tunduvalt rohkem abipalvetega,» selgitas projektijuht ja avaldas lootust, et tulevikus ei ole abi otsimine häbiväärne, nagu see hetkel kipub olema.

Sobivad lahendused vastavalt noore unistustele

Noorte elujärje parandamiseks rakendavad kohalikud omavalitsused noortegarantii tugisüsteemi, mille eesmärk on pakkuda tuge kohalikele noortele, kes on takerdunud raskustesse. Üheskoos tugisüsteemi juhtumikorraldaja ehk linna- või vallavalitsuse töötajaga selgitatakse välja noorte unistused ning viisid, kuidas neid saavutada. «Enamasti ei tea noored, millega nad tegeleda soovivad – kas tööle minna, mingeid hüvesid saada, parem välja näha või ühel päeval edukas juutuuber olla. Kui unistused on määratletud, siis pannakse üheskoos paika sammud, kuidas neid saavutada,» kirjeldas Kruus.

Ta lisas, et tihti satub tugisüsteemi noori, kes küll teavad, kelleks nad soovivad saada, kuid ei ole valmis tegema kõike eeltööd, et seda saavutada. «Näiteks sattus meie juurde noor, kes soovib saada inseneriks, kuid ei olnud valmis matemaatikaeksamit uuesti tegema ja kõrgkooli sisseastumiskatseid läbima. Tegu pole päris 2–3-päevase ettevõtmisega, vaid pigem pooleaastase protsessiga, mille jooksul vajab ta korduvalt juhendamist ja ka motiveerimist. Tugisüsteemis aidatakse ka tööle kandideerimisel vajalike dokumentide vormistamisega, töötukassasse minemisel ning ka seadusandluses orienteerumise ja sotsiaaltoetuste taotlemisega.»