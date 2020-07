Asjad, mida nahaarst sulle ei ütle, aga siiski teadma peaksid

Siin on viis asja, mida nahaarst sulle ei ütle:

1. Kui mõni ravimeetod ei toimi kolme kuu jooksul, ei hakka see tõenäoliselt kunagi toimima

Paljud naised, kes vaevlevad hormonaalse akne käes, kasutavad aastast-aastasse samu retsepte, aga need ravimid ei pruugi mingeid tulemusi anda. Inimesel püsib lootus, et ühel päeval hakkab kreem tööle, aga see pole nii. Kui ravikreem pole mitme kuu jooksul tulemusi andnud, ei anna see tõenäoliselt kunagi.

2. Kui töötled nahka liiga karmilt, ei mõju ükski ravim

Eriti just akne korral kasutatakse sageli väga võimsaid ravimeetoideid ja ravimeid. Salitsüülhape, bensüülperoksiid ja tretinoiin on põhilisemad, mida kasutatakse, samuti ka alkoholi sisaldavaid aineid. On tõenäoline, et see keemiarünnak muudab naha lahinguväljaks. Naha seisundit ei paranda see, kui määrid kuivatavaid, punetust ja sügelust tekitavaid ning nahka ärritavaid kreeme.

3. Rasu sinu nahal on sõber, mitte vaenlane

Tugevate ainetega rasuse naha pesemine paneb näonaha tootma veelgi rohkem õli. Tegelikult vajab ka rasune nahk niisutust. Nahapinnal olev naturaalne rasu kaitseb näonahka. Puhastustooted aitavad rasutootlust piirata, kuid hoiavad naha siiski niisutatuna.

4. Enesetunde järgimine on samuti oluline

Kuigi arvatakse, et enesetunne pole kuidagi seotud naha heaoluga, pole see nii. Halb enesehinnang paneb meid tegema rohkem halbu valikuid: sööma ebatervislikult, vähem liikuma ja isiklikus hügieenis järelandmisi tegema. See põhjustab meie peas negatiivsete ja vaimselt kahjulike mõttemallide moodustumist ning säilitab enesekriitika, mis põhjustab naha seisukorra halvenemist.

5. Nahk suudab ise terveneda