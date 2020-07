Käes on juuli ning pool aastat on juba selja taha jäänud. Õnneks on suvi ning uue kuu algus toob palju positiivset. Siiski on ka selles kuus kolm päikesemärki, keda universum eriti särava kesksuvega õnnistab.



Juuli astroloogiline ilm on lausa laetud paljude oluliste kosmiliste liikumistega, alustades Saturni retroraadiga, läbi mille see siseneb 1. juulil Kaljukitse, oma kodumärki. Lisaks Saturni potentsile põlvkonnalise planeedina tasub kindlasti välja tuua ka seda, et tema liikumine omab äärmiselt suurt mõjuvõimu meie elude üle just seetõttu, et peale seda liikumist ei sisene ta uuesti oma kodumärki 27-29 aastat.