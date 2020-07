MEHED ÜTLEVAD ⟩ 12 asja, mis muudab naise vastupandamatult atraktiivseks

Meeste vastused hõlmavad nii füüsilisi omadusi kui naiselikke võlusid – mõned asjad on sellised, mida me ei oskaks ehk oodatagi.

Need asjad muudavad meeste arvates naise väga atraktiivseks:

1. Mehele meeldib, kuidas naine lõhnab

«Mulle meeldib, kuidas naised lõhnavad. See on imeline kombinatsioon šampoonist, parfüümist ja kõigest muust, mida naine dušhi all kasutab. Naised lõhnavad peaaegu koguaeg hämmastavalt,» ütleb 22-aastane Andrew.

2. Meestele meeldib, kui naine on emaliku olemusega

«Mulle meeldib naiste emainstinkt. Nad palju soojemad ja hoolivamad kui mu meessoost sõbrad,» ütleb Brian (32).

3. Mehed armastavad bikiinides naisi – iga kehavorm on kaunis!

«Üks sõna: bikiinid! Kõik naised näevad nendes lihtsalt võrratud välja, sealjuures pole oluline, millises vormis naine on,» sõnab 31-aastane Mark.

4. Meestele meeldib naine, kes oskab kuulata

«Kui mul on vaja lahendada suur emotsionaalne probleem, räägin pigem oma naistuttavaga. Mul on tunne, et naised oskavad paremini kuulata ja teevad asjalikemaid ettepanekuid kui mehed,» ütleb 24-aastane Alex.

5. Meeste arvates on atraktiivne naine see, kes oskab end hästi väljendada

«Mõnikord arvavad naised, et mehi ei huvita paljud asjad, aga asi on sellest, et mehed lihtsalt ei jutusta sellisel moel kaasa nagu teevad seda sõbrannad. Paljudel kuttidel on raske end väljendada. Olen kade, kui hästi naised end väljendada oskavad,» tunnistab 35-aastane Omar.

6. Naised mahuvad nii mõnusasti kaissu

«Naise keha sobib öösel ideaalselt mehe kaissu. Kaisutamine on alahinnatud tegevus!» ütleb 37-aastane Aron.

7. Mehed imetlevad, et naised ei karda nutta ning julgevad olla emotsionaalsed

«Mõnikord olen lausa kade, kuidas naised tunnevad end palju vabamalt ning väljendavad erinevaid emotsioone. Mõnikord tahavad ka mehed nutta või avameelselt oma tunnetest rääkida, aga neelavad need tunded siiski alla, sest arvavad, et peavad olema machod. See on kurnav...» avameelitseb Will (23).

8. Meestele meeldivad kurvikad naised

«Naise keha on väga isikupärane! Jummel küll, ainuüksi vaadata, kuidas naine tänaval kõnnib, on palju huvitavam, kui mehe jälgimine. Võlu peitub puusades. Naiste keha on lihtsalt nii ilus,» kiidab 27-aastane Jason.

9. Mehed jumaldavad, kui naine kannab kõrgeid kontsi

«Miski ei muuda naise jalgu kaunimaks kui kõrged kontsad. Me kõik armastame kontsades naisi, isegi kui kaunitarid muutuvad meist seetõttu veidi pikemaks,» ütleb Frederic (27).

10. Mehi võlub, kui naine võtab vabalt

«Meile meeldib, kui naine paneb välja minnes end kenasti riidesse. Vaatepilt on sama ahvatlev, kui naine tõmbab kodus dressid sega, ega kanna meiki. Veel meeldivad mulle higised naised, kes end spordisaalid treenivad,» avaldab 40-aastane Darryl.

11. Mehi köidab naise pehmus

«Naised on alati nii pehmed. Mulle meeldib nende kõht ja oma pead seal hoida,» ütleb Andrew (22).

12. Meestele meeldib, kui naine neile kokkab