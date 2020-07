4 seksakti, mida mehed arvavad, et naudiksid, kuid reaalsus on teine

Siit leiad nimekirja neljast seksuaalsest tegevustest, mis meeste peas tunduvad ääretult head ja kuumad, ent mis päriselus võivad vägagi suurt pettumust valmistada.

1. Kolmekad

Kolmeka eeldatavad boonused tunduvad kuttide jaoks üsna iseenesestmõistetavad. Kui seks ühe naisega on suurepärane, siis seks kahe naisega peab ju olema kahekordselt suurepärane. Ometi on selles mõtteloogikas probleem: meestel on enamasti voodis jaksu vaid mingi piirini, peale mida istuvad nad ilmselt lihtsalt nurgas ja pakuvad, et toovad jätkuvalt hullavatele naistele voodi kõrvale vett või snäkke.

Kolmekad võivad lisaks olla ka päris piinlikud - kes täpselt alustab? - ning on vältimatu, et keegi end mingil hetkel kõrvalejäetuna tunneb. Lisaks võivad need ebakindlale suhtele vägagi laastavalt mõjuda, seega ehk on mõistlik need jätta oma märgadesse unenägudesse ja pornofilmidesse.

2. Seks avalikus kohas

Paljudes ajakirjades leitavad seksiartiklid soovitavad tihti avalikus kohas vallatlemist kui viisi, kuidas oma suhtesse vürtsi tuua, sest tunne, et keegi võib sulle peale sattuda, pidavat kogemuse sellevõrra erutavamaks muutma. Tegelikkuses võib keegi sulle avalikus kohas seksimise eest aga hoopiski politsei kutsuda. Proovi siis mundrikandjale selgitada, et sa pole mingi pervert, vaid üritasid lihtsalt oma suhet ergutada. Pealegi — mõnele mehele mõjub pealesattumishirm aga hoopiski «vähendavalt»...

3. Seks tissidega

Kunagi kusagil mõtles üks mees umbes nii: «Seks on vaimustav. Tissid on vaimustavad. Kuidas me neid kaht vaimustavat asja kombineerida saaks.» Peale mõningast mõtlemist ilmselt sündiski plaan naisele «tisside vahele panna». Äge ju? Ilmselt mitte. Tissiseks nõuab kas väga suuri tisse või väga väikest peenist, pluss on mõlemad partnerid suhteliselt ebamugavas asendis. Naist selline gümnastika mitte kuidagi ei stimuleeri ning ilmselt leiab ka mees peale paari puusanõksu, et tavaline seks on kordades parem.

4. Anaalseks