KAS KA SINA? ⟩ Dermatoloog paljastab levinud vea, mida inimesed nahahoolduses teevad

Peamine erinevus kahe toote vahel seisneb aga nende kasutusviisis. «Puhastusgeelide ja -ainete puhul loputame me toimeaine koos mustusega nahalt veega maha. Salvrätikutega jääb nahale aga tihti piisavas koguses jääkaineid.» Sama võib juhtuda ka mitsellaarveega. Kõige suurem viga, mida inimesed teevad, ongi see, et nad arvavad, et naha puhastamiseks piisab ka ainult niiskest salvrätikust. Tegelikkuses see nii aga pole.