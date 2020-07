5 salakavalat trikki, mida alkohol sinu kehaga teeb ning kuidas selle tarbimist vähendada.

Uuringud on näidanud, et alkoholi joomine suurendab kehas kortisooli ehk stressihormooni taset. Teadagi pole stressis keha valmis rasva põletama.

Ilmselt oled ka sina märganud, kuidas alkoholi tarbimise ajal su söögiisu märkimisväärselt tõuseb. Kahjuks peab tõdema, et isutamine ei lõppe vaid käesoleva õhtuga - see jätkub ka pohmeluse ajal ning nii sööd end lihtsalt üle.

Oled märganud, et alkoholi joomine toob väga lihtsalt kaasa suhtumise «las minna»? Tunned, kuidas oled rongilt maha hüpanud ning sellele tagasi pääsemiseks liigub rong liiga kiiresti. Selline madalseis ei pruugi piirduda vaid mõne päevaga, vaid võib sageli kesta lausa nädalaid.

See on aeg, millega teed oma kehale suure karuteene. Kaotatud kilod tulevad tagasi ning sinu motivatsioon langeb. Pole välistatud, et jõuad tagasi oma kaalu langetamise algusesse. Tihti pole ebaõnnestumise põhjuseks pelgalt ühe õhtu napsutamine, vaid sellest tulene ja nädalaid kestev motivatsiooni langus.