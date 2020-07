Uues uuringus selgub, et iga päev just NII toimimine muudab sind õnnelikumaks

Mais avaldatud uuring järgis 122 inimese tuju ning asukohta mitme kuu vältel. Teadlased jõudsid järeldusele, et igapäevaselt uute asjade kogemine, näiteks uutes linnaosades jalutamas käimine, selleasemel, et kodus diivanil istuda, tõi kaasa positiivsema vaate elule. Mida rohkemaid erinevaid kohti inimene külastas ning mida erinevamad need olid, seda rohkem see tuju tõstis.