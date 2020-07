4 raudset reeglit, mille abil seksisõprust õigesti teha

Mis on seksisõprus?

Seksisõprus (ingl. friends with benefits) on suhtlus, mille puhul inimesed magavad teineteisega, ent pole omavahel suhtes. Ei ole vaja käia kohtingutel ega teisele inimesele kingitusi viia või nende perega aega veeta. Kõlab lihtsalt ja meeldivalt, eksole? Tegelikkuses võivad aga ühel või koguni mõlemal osapoolel teise vastu tunded tekkida ning siis on kaks võimalust: teha seksisõprusest pärissuhe või eri teid minna. Vahepealset varianti pole.

Esimene reegel: tegutse turvaliselt

Kui te teineteisega püsisuhtes pole, siis on mõlemal partneril lubatud magada ka teiste inimestega, mis võib mitmekordistada mõne suguhaiguse üleskorjamise riski. Seetõttu peaks seksisõprust harrastama vaid siis, kui kasutate kondoomi. Ilmselt ei soovi kumbki partner endale mõnda ebameeldivat haigust külge saada. Kondoome peaksid ligi hoidma mõlemad paarilised, see pole ainult ühe või teise osapoole kohustus.

Teine reegel: see EI OLE suhe

See on ilma sidemeteta seks, lõbutsemine ilma pühendumiseta ega nõua seetõttu ka voodist väljaspool toimuvat suhtlust. Lihtsalt seksi ja naudi. Seetõttu ei tasu eeldada, et sinu voodikaaslane sinuga mõnele üritusele või sõpradega kohtuma tulla tahab. Võta endale piisavalt aega, et seksisõpruse põhiolemust mõista, nii ei teki sul hiljem valesid ootuseid. Kui avastad, et koosveedetud aeg hakkab aga väljaspool magamistuba kasvama, siis tasub heita pilk järgmisele reeglile.

Kolmas reegel: ole aus

Sa ei saa kunagi eeldada, et teine pool enne seksisõpruse algust teab, et sinu jaoks on tegemist lihtsalt seksiga. Seetõttu tuleb alati olla aus ning öelda, kui sa suhet ei otsi vaid soovid lihtsalt lõbutseda. Muidu võib sellisest situatsioonist üles kerkida väga palju probleeme.

Samast punktist lähtuvalt pead ka enda ja oma tunnete vastu aus olema. Mõlemal osapoolel võivad ikkagi tunded tekkida ning sellisel juhul ei tohi neid maha salata, vaid tuleb asjad läbi arutada. Kui te mõlemad soovite seksisõpruse suhteks ümber vormistada, väga hea. Ent kui üks või teine osapool suhet ei soovi, tuleb teil ikkagi eri teid minna, et vältida haigetsaamist või teineteise ära kasutamist.

Neljas reegel: lõbutsege ning jääge sõpradeks