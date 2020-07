Nõuanded depressiooni all kannatava inimese aitamiseks.

Depressiooni all kannatava inimese aitamiseks on kaks olulist võimalust – temaga rääkida ja teda kuulata. Järgnevad nõuanded aitavad sul neid kahte paremini teha. Kui märkad, et kellelgi on vaimse tervise probleem, siis varu kannatust ning kutsu teda kaasa teie tavalistesse tegevustesse. Tee seda isegi siis, kui ta on sulle juba mitu korda ära öelnud või pole sellest mõnel muul viisil sugugi vaimustunud.