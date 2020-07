4 tõsist tagajärge, mis võivad sind tabada siis, kui mõtled liiga palju kaalu langetamisele

Selleks, et suudaksid oma päeva kõigi ja kõige vahel kenasti jagada, tee endale üks korralik päevaplaan. Pane sinna kirja kõik oma treeningud, perega veetmise ajad, sõpradega lõbutsemised, toidukorrad ning toidu valmistamise ajaline plaan. Selle abiga suudad oma aega jagada nii, et treeningutele ja toidu tegemisele kulub päevas kõige enam umbes tund-poolteist. Püüa sellest kinni pidada ning siis jääbki sul rohkem aega, mida oma perega veeta. Püüa samal ajal mitte kehakaalu langetamisele mõelda. Lase sel minna.

Sõprus on alati kahepoolne - sa annad ja saad vastu. Täpselt nagu perekonnagagi. Kui räägid järjepidevalt oma sõbrale ainult endast ja oma tegemistest ning kaalu langetamise edusammudest, võib see tema jaoks äärmiselt tüütuks osutuda. Hetkest, mil sa ei huvitu enam sõbra tegemistest ning tema käekäigust, on alguseks teie sõpruse kiirele allakäigutrepile. Sa ei pea oma edusammudest ja muredest ööd ja päevad rääkima, aga aeg-ajalt neid jagada on täiesti normaalne.