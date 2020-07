Põhjused, miks peaksid oma rindu iga päev masseerima

Enamasti seostub rindade masseerimisega kaks asja: intiimsus ja rinnavähi kontroll. Kuid tõde on see, et rindade masseerimisel on mõned tervisega seotud eelised. Lisaks näomaski ja pediküüri tegemisele lisa oma ilurutiinidesse ka rindade masseerimine, soovitab Mind Body Green.