Kristel on väikesest alevist pärit naine, kes tööl ei käi, aga on sellest olenemata oma praeguse eluga rahul. Ainus, mis talle pähe ei mahu, on teiste pidevad etteheited tema töösse suhtumise kohta.

Kristel on põhiharidusega naine, kes on terve elu olnud valdavalt kodune. Töötuks olemist õigustab ta pigem asjaoluga, et on vaba hing, kes pole elus veel oma kohta leidnud.