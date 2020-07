Vajad nahahoolduseks vaid kahte ainet: ülejäänud on jama!

Dermatoloog Ahokas soovitab põhilistes nahahooldusprotseduurides kasutada vaid vett ja niisutavat kreemi. Tema sõnul peaks erilist tähelepanu pöörama just silmaümbruse ja kaelapiirkonna nahale, mida tuleks eriti hoolsasti kreemitada.

Samuti usub Ahokas, et näovee asemel piisab täiesti ka tavalisest kraaniveest. Ahokas ütleb, et paljud tooted on ülehinnatud ja röövivad liialt raha.