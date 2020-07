Asenda kohv selle populaarse joogiga ja saad kõhuvoltidest igaveseks lahti

Toitumisspetsialist avaldab, et vöökohta on võimalik saledamaks saada juhul, kui vahetad hommikukohvi rohelise tee vastu välja. Teadusuuringud on leidnud, et roheline tee aitab efektiivsemalt ainevahetust kiirendada ja kehakaalu langetada. Viidi läbi uuring, kus osales 35 ülekaalulist meest ja naist. Need, kes jõid kahe kuu jooksul neli tassi rohelist teed päevas, võtsid kaalust oluliselt alla.