5 erogeenset tsooni, mida oma mehel täna õhtul hellitada

1. Lahkliha

Misasi? Lahkliha asub mehe munandite ning päraku vahel ning on äärmiselt tundlik erogeenne tsoon tema kegal. Seda võib stimuleerida mitmel viisil. Üks võimalus on seda hellalt sõrmega vajutada. Võib ka õrnalt masseerida või siis sõrmega sellest sulgkergelt üle tõmmata, justkui kõditades. Kuigi piirkond ise on väga vastupidav (mees istub selle otsas näiteks jalgrattaga sõites), siis alusta katsumist õrnalt ning liigu soovi korral tugevamate puudutusteni.

2. Pärak

Mitte kõik naised ei soovi oma mehe pärakuga mängida ning ilmselt on ka küllaldaselt mehi, kes sellest kategooriliselt keelduvad. Ent on lihtne fakt, et pärakuava ümbruses on tuhandeid närvilõpmeid, mis mehele stimuleerimise korral erilist naudingut võiksid pakkuda. Alustada tuleb tingimata õrnalt, näiteks sõrmega üle päraku libistades.

Seejärel vaata oma mehe reaktsiooni: kui ta tundub olukorraga rahul olevat, võid seda ka pisut tugevamalt puudutada. Kui soovite aga veelgi kaugemale minna, siis proovi libesti või sülje abi kasutades üks sõrm tema pärakusse sisestada. Nii selle kui ka kõigi teiste erogeensete tsoonide stimuleerimise puhul on väga oluline jälgida partneri reaktsioone, et näha, kas sinu tegevus pakub talle naudingut või mitte.

3. Kael

Paljudele naistele meeldib, kui mehed neid kaela pealt suudlevad. Ent ka meeste kaelad on väga tundlikud ning kindlasti tõmbab neid käima see, kui teda sealt suudled. Amelemishoos võid ka keelega üle kaela tõmmata. Ka on võimalik sul tema kaela imeda, sest olgem ausad - maasikad pole ainult teismelistele mõeldud ja nende tegemine võib vägagi kuum eelmäng olla. Kaela võib lisaks ka õrnalt kõditada või seksi ajal kirglikult (ent samas õrnalt!) hammastega naksata.

4. Kõrvalestad

Mehe kõrvalesta alumine ots on samuti üks äärmiselt tundlik erogeenne tsoon tema kehal. Kui keegi sind kunagi sealt suudelnud on, siis ilmselt juba tead, millest jutt. Kõrvalestade puhul võib kasutada samu tehnikaid, mida kaelagi puhul, ehk suudlemist, limpsimist, imemist ja näksamist.

5. Peanahk