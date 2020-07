8 viga, mida naised teevad, mis nende atraktiivsuse meeste silmis tapavad

1. Sa vihkad vallaline olemist.

On suur vahe, kas astud suhtesse selle pärast, et tõesti soovid seda nautida või tunned hoopiski, et ilma suhteta oled sa hukule määratud. Mehejahil olles on väga oluline mitte meeleheidet õhkuda, sest keegi ei taha tunda, et «tegelikult ei meeldi talle MINA, vaid ta soovib enda kõrvale lihtsalt KEDAGI». Kui juba oled suhtes, siis toodab üksinda olemise kartus sinus leppimist kõiksuguste situatsioonide ning halva käitumisega, mida su kaaslane toodab, sest sa kardad üle kõige üksi olla ning oled seetõttu valmis paljutki alla neelama, et vaid suhet hoida.

2. Sa usud, et mees teeb sind õnnelikuks.

Suhe ei ole kõik-ühes lahendus su probleemidele. Romantiline armastus on kindlasti ilus ning muutev kogemus, ent mitte ükski mees ei tee sind lihtsalt oma eksistentsiga õnnelikuks. Seetõttu on vajalik osata õnnelik olla oma eluga just selliselt, nagu see on, ning kui selle ära õpid, siis on ka väga kerge enda kõrvale head meest leida, sest inimesi tõmbavad õnnelikud inimesed.

3. Sa soovid liiga agaralt pere luua või lapsi saada.

On vaimustav, kui leiad mehe, kes soovib sinuga lapsi saada või sinu lapsi kasvatada (kui need sul mõnest varasemast suhtest juba olemas on). Ei ole vale lapsi ning peret soovida, ent kui naine paaniliselt vaid seda otsib, siis võib jääda mulje, et ta eelistab pere loomist armumisele ning hea suhte loomisele. Abielu ning lapsed nõuavad üsna suurt riskimist, seega on meeste jaoks ääretult eemaletõukav see, kui naine on rohkem huvitatud pere loomisest kui mehest endast, kellega ta seda peret luua üritab.

4. Sa oled liiga iseseisev.

On täiesti okei ise endaga hakkama saada ning oma elu üle kontrolli hoida. Ent iseseisvus ei tähenda tingimata seda, et «ma pole valmis kellegi teise ideid kuulama» või «ma tean alati paremini kui sina» või «kohtle oma meest nagu töölist, kelle sa palkasid riiuleid paigaldama». Iseseisvus on väga äge, ent kamandamine pole seda teps mitte. Pole midagi, mis mehe tundeid kiiremini tapaks, kui see, et teda kogu aeg käsutad.

5. Sa teed mehest oma maailma naba.