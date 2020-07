Enamik tüdrukutest unistab juba väikesest peale lapsevanemaks saada. Kahjuks on ka neid, kelle puhul on elu teistmoodi otsustanud. Meile räägib oma loo 28-aastane Marta (nimi muudetud – toimetusele teada), kes sai aasta tagasi teate, et loomulikul teel ei ole tal võimalik enam lapsi saada.