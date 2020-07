Teatavasti on kaer üks levinumaid teravilju, mis ise nõuab kasvamiseks vähe, aga vastu annab väga palju. Kas see, mida kaer inimese kehale annab, on kasulik või kahjulik?

Näiteks kasvutingimuste osas pole kaer üldse pirtsakas ning suudab taluda erinevat õhutemperatuuri ja -niiskust. Samuti kasvab kaer hästi erinevat tüüpi muldadel. Kaeratooteid tasub kindlasti tarbida, kuna kaera kasulike omaduste nimekiri on väga pikk. Eestis on teadagi kõige levinum kaerast valmistatud toit kaerahelbepuder, mida valmistatakse kiir- või täisterakaerahelvestest. Sõna «kiirkaerahelbed» paneb sageli inimesed dilemma ette, millistest kaerahelvestest valmistatud puder on tervislikum ning kas kiirkaerahelbed on halvad?

Kaera kasulikud omadused

Kaeras sisaldub palju kiudaineid, mida organism seedeprotsessi toetamiseks ja täiskõhutunde säilitamiseks vajab. Kaer on väga hea taimse valgu allikas, sisaldades hulgaliselt erinevaid aminohappeid. Lisaks omastab inimene kaerast valmistatud toitudega ka erinevaid mineraalaineid ja vitamiine.

Kaera tarbides omastab meie keha näiteks fosforit, mangaani, magneesiumi, tsinki, rauda ja mitmeid B-rühma vitamiine. Näiteks mangaan mängib suurt rolli kolesterooli ainevahetuses, alandab vere kolesteroolitaset ning takistab rasvade ladestumist maksas. Seega on kaera tarbimine ka suurepärane vahend veresoonte lupjumise ennetamiseks. Tsink aitab kehal vabaneda mürkidest ja mõjub suurepäraselt naha tervisele. Raud parandab hemoglobiinitaset ning on muul moel verevarustusele kasulik.

Seega võib rahuliku südamega öelda, et kiirkaerahelbed ei ole inimese kehale kahjulikud. See on lihtsalt mugav vahend, kuidas tänapäeva kiires ühiskonnas elavad hõivatud inimesed saaksid süüa sellist supertoitu nagu kaer. Tänu kaera suurepärastele omadustele tõuseb pudru keetmisele kulutatud paarist minutist suur kasu.

Kasutatud allikas: