4 nõuannet, mis su raske töönädala hoobilt leebemaks muudavad

Lihtne asi, mida paljud inimesed tihtipeale unustama kipuvad. See on normaalne, kui soovid kõike koos hoida, kuid oled mõelnud kunagi selle peale, et mitu inimest on tööle võetud väga kindlal põhjusel. Muidugi võib närvi ajada see, kui üks osapool ei täida niimoodi kohustusi nagu võiks või sina sooviksid, aga jää sina siiski vaid oma osa juurde ning ära võta endale kohustusi, mida sa tegelikkuses täitma ei pea. Igaüks ujub siiski enda eest!

Oled sa märganud, et mõned inimesed räägivad tööst kohe eriti palju? See on ehtne märk sellest, et nad ei suuda oma tööst välja tulla. Kui oled üks nendest, siis abiks võib olla näiteks asendustegevuse leidmine. On see siis 20 minutit jalutamist, muusika kuulamist, hingamist või mõni muu tegevus. See aitab su peret säästa sind järjekordsete tööjuttude laviinist, millega oled neid igapäevaselt kostitanud ja mida ise tähelegi ei ole pannud, aga millest sinu lähedased kaugeltki vaimustuses pole.