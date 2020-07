RETSEPT ⟩ Aeglaselt küpsetatud tallekints

Lõika küüslauguküüned pikuti pooleks ning eemalda rosmariiniokstelt lehed. Tee terava noa abil tallekintsu sisse 2,5 cm sügavused sisselõikeid (umbes 20 lõiget). Suru küüslauk, rosmariinilehekesed ja anšoovisefileed sisselõigetesse ning aseta tallekints suurele ahjupannile. Vala peale õli ning masseri see lihasse. Maitsesta hoolega soola ja pipraga ning vala vein pannile. Samuti lisa 2,5 dl vett. Küpseta liha 220-kraadises ahjus umbes 15 minutit. Seejärel alanda temperatuuri 130 kraadi peale ning küpseta veel 4-5 tundi ahjus iga poole tunni tagant liha pannileemega kastes. Pidev kastmine aitab sul liha mahlasena hoida ning tekitab talle peale mõnusalt läikiva ja krõbeda glasuuri.

Liha on küpsenud siis, kui see kenasti kontidelt lahti tuleb või selle sisetemperatuur on jõudnud 70 kraadini. Tõsta liha ahjust välja otse soojendatud vaagnale, kata pealt fooliumiga ning lase umbes 30-45 minutit puhata enne lahtilõikamist. Serveeri meelepäraste viiludena.