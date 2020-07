Karmid reeglid, mida kuninganna Elizabethi teenijannad teda vannitades järgima peavad

Kuninganna Elizabeth II järgib igal hommikul sama rutiini. Monarhi ei ärata mitte traditsiooniline äratuskell, vaid hoopis tema akna alt kostev torupillimuusika. Kui kuninganna on ärganud, siis pannakse käima raadio, et ta saaks kuulata BBC Raadio 4-s jooksvat John Humphry igahommikust poliitilist saadet «Today». Seejärel serveeritakse tema kõrgeaususele kann värskelt keedetud Earl Gray teed ning näksimiseks mõned küpsised.

Daily Maili kuningliku korrespondendi Brian Hoey sõnul valmistab kuninganna teenijanna monarhi teest ja küpsistest koosneva hommikusöögi ajal ette tema vanni, vaadates, et vesi poleks liiga külm ega kuum ning et seda oleks vannis täpselt paras kogus. «Tema teenijanna läheb kõrvalasuvasse vannituppa, et vann ette valmistada. See peab olema täpselt õige temperatuuriga, mille testimiseks on eraldi puitümbrisega termomeeter ning vannis peab vett olema täpselt 7 tolli ehk umbes 18 sentimeetrit,» täpsustas Hoey.