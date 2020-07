5 nõuannet, kuidas kodus kõige tõhusamalt tolmust ja bakteritest vabaneda

Kuidas õigesti telefoni puhastada, bussis käsipuust kinni hoida või inimesi tervitada? Need nipid on kõigil enam-vähem selgeks saanud, ent tähelepanu tasub pöörata ka oma kodule, kus samuti palju baktereid pesitseb, kellest vabanemiseks koristades tähelepanelik olla tasub.

Keskeltläbi koguneb igasse kodusse aastas umbes 20 kilogrammi tolmu, milles elavad tolmulestad võivad põhjustada terviseprobleeme. Peale selle näeb tolmune kodu lihtsalt räpane välja. Samsung Eesti koduseadmete tootekoolitaja Alari Pennar jagab mõned näpunäited, kuidas kodu puhtana hoida.

Korista ülevalt alla

Koristamisel on hea järgida «ülevalt alla»-meetodit, kuna nii on tulemus kõige parem. Esmalt puhasta lapi või spetsiaalse tolmuimeja otsaga riiulid, kapipealsed ja kõrgemal asetsevad pinnad ning alles siis tuleks minna põranda kallale. Vastupidisel juhul kukub tolm juba puhastatud põrandale.

«Riiuleid koristades tasub kindlasti sealt asjad enne eemaldada, muidu jääb tolm asjade ümber ja peale alles,» selgitab Pennar.

«Kapipealsete, ukseliistude äärte ja muude kõrgete pindade koristamisel tuleks kasutada lapikut tolmuimeja eriotsikut, mis aitab tolmu tugevamini imeda. Kui traditsioonilise kobaka tolmuimejaga on raske kuhugi üles ronida, siis näiteks mõne juhtmevaba varstolmuimejaga saab hõlpsalt mööbli pindu ilma turnimata puhastada ning tolm on võimalik kätte saada ka kõige kaugematest nurkadest,» lisas ta.

Kontrolli ja vaheta tolmuimeja filtreid

Lisaks koristustrikkidele tuleks ka tolmuimeja ise üle vaadata. Kui see ei kasuta kvaliteetseid filtreid, puhub see tolmu lihtsalt kodus laiali ja koristuse tulemus on palju kehvem.

«Igal juhul soovitame koristamiseks pruukida HEPA filtreid kasutavaid masinaid, kuna need võtavad sisseimetavast õhust kinni ka peened tolmuosakesed ja lasevad masinast välja puhta õhu. Just seda peent tolmu on kodudes rohkelt,» rääkis Pennar.

Ole tolmuimeja tühjendamisel ettevaatlik

Kui tolmuimeja on täis saanud, tuleb see tühjendada, kuid ka see on väga oluline osa kodu puhastamisest. Kui tolmukott lihtsalt prügikasti visata, võib see suure koguse raskesti nähtavat peent tolmu ja muid allergeene õhku paisata.

«Eriti tähelepanelik tuleb olla nende tolmuimejate puhul, millel on tolmukoti asemel tolmukoguja ehk anum, kuhu tolm koguneb ja mida tuleb tühjaks kallata. Selle tühjendamine võib tolmu õhku paiskamise mõttes olla eriti keeruline. Hea variant on selleks kasutada spetsiaalset Clean Stationi tolmukogujatühjendajat. Tolmukoguja tuleb asetada masina sisse ja see puhastab koguja tolmust nii, et see toas õhku ei paiskuks. Seadmel on veel oma HEPA filtrid, et sellest tulev õhk oleks puhas,» sõnas Pennar.

Desinfitseeri üldkasutatavad pinnad

Pärast tolmu puhastamist tasub bakterite leviku takistamiseks ka pindu desinfitseerida. Selleks sobivad enamjaolt hästi koduseks koristuseks mõeldud pihustatavad puhastusvahendid, mida saab mugavalt lapiga laiali hõõruda.

«Ennekõike suuna tähelepanu pindadele, mida kõik kodus olevad inimesed tihti kasutavad. Näiteks ukselingid, lauad, toolid, valgustite lülitid, köögimasinad ja vannitoas olevad pinnad. Eriti tähtis on välisukse link, kuna seda vajutavad inimesed enne, kui jõutakse käsi pesta,» sõnas Pennar.

Ära unusta riideid

Lisaks erinevate pindade puhastamisele tasub mõelda riiete peale. Joped ja mantlid on tihtipeale inimeste kasutuses mitmeid kuid, enne kui neid pestakse.