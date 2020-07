20 mitte-nii-väga ilmset märki, et su eks on sinust ikka veel sisse võetud

On teada-tuntud fakt, et mehed ja naised tulevad lahkuminekutega täiesti erinevalt toime. Ent vastupidiselt levinud arvamusele on just mehed need, kes kõige suurema tõenäosusega oma eksi kauemaks taga igatsema jäävad. Isegi kui kutt seda kategooriliselt eitab, siis on ometi mõned märgid, mis tema jätkuvatest tunnetest sinu vastu aimu annavad.

1. Tema praegune tüdruksõber peab sind ohuks nende suhtele.

Selline asi annab aimu, et ilmselt on mees sinust oma uuele kaaslasele palju rääkinud. Või ehk isegi oma uut kallimat vale nimega kutsunud. Kui tema uus partner on teievahelise suhtluse jätkumise koha pealt vägagi okkaline, võib põhjuseks olla see, et ta tunneb, et sina oled ikka veel mehe hinges esikohal.

2. Ta hoiab ikka veel pilte teist kahest koos oma sotsiaalmeedias.

Kui mees on peale teie lahkuminekut juba mõnda aega vallaline olnud, annab see tihti märku sellest, et ta loodab, et ehk suudate omavahelised eriarvamused lahendada ning taas paar olla. Kui kõik tema postitused tunduvad viitavat tunnetele või vihjavad kellegi igatsemisele, on üsna selge, et ta pole sinust veel üle saanud.

3. Ühised sõbrad ütlevad, et ta räägib pidevalt sinu igatsemisest.

Kõige tõenäolisemalt juhtub selline asi seetõttu, et ta on sinust ikka veel sisse võetud, eriti kui tundub, et ta millestki muust ei räägi.

4. Ta on selle poolest kuulus, et räägib, kui palju ta sind ikka vihkab.

Üks peamisi põhjuseid, miks inimesed oma eksi vihkamisest räägivad, on see, et tegelikult nad igatsevad teda, kuigi üritavad ennast vastupidises veenda. Kui ta sind ka tegelikult vihkaks, siis ei mainiks ta sind vestlustes üleüldse vaid tahaks sind lihtsalt oma minevikku jätta.

5. Ta helistab sulle tihti purjus peaga.

See on küll suhteliselt nõme käitumine, ent muudab vägagi ilmseks selle, et sa oled ikka veel tema mõtetes.

6. Sa tunned, justkui tema (või ta sõbrad) hoiaksid sul kogu aeg silma peal.

Põhjus, miks mees seda teeb, on üsna lihtne: ta tahab sind tagasi. Kui ta sul silma peal hoiab, siis saab ta hinnata, kui suur on tõenäosus, et teist uuesti paar saab.

7. Kui sa kellegi uuega käima hakkasid, oli ta maruvihane.

Meestel on väga raske toime tulla mõttega, et naine, keda ta armastab, on tõesti ning lõplikult oma eluga edasi liikunud. Kui ta mossitab, vihastab või vaatab su uut noormeest tapva pilguga, siis on üsna selge, et tema tunded sinu vastu pole veel kuhugi kadunud.

8. Tema tujud vahetuvad sagedamini kui ilm.