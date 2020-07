RAHELI BEEBIBLOGI ⟩ Lõppeks juba see neljas trimester rasedust!

Kõik teavad, et rasedus kestab kolm trimestrit, aga viimasel ajal on hakatud aina rohkem rääkima ka neljandast trimestrist. See on siis esimesed kolm kuud pärast sünnitust, mida võib sama hästi lugeda raseduse osaks. Kuigi beebi asub juba füüsiliselt väljaspool naise keha, on ta ikkagi nii sõltuv ja nii hädine, et võiks sama hästi olla ka sees.