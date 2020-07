10 kõige populaarsemat toataime Instagramis

Kõige enam postitatakse oma tubasest aiakesest pilte Euroopas ning Instagramist leiab rohkem kui 17 000 postitust teemaviitega #urbanjungle (#linnadžungel), mis just vanast maailmast pärinevad. Teisel kohal sama teemaviite raamides on Põhja-Ameerika enam kui 9500 postitusega ning kolmandal kohal Aasia, üle 5500 üles laetud pildi.

Kuigi kaunis kodune rohelus võib olenevalt kliimast tulla vägagi erinevates vormides, siis ometi on mõned taimed, mida nende silmatorkava välimuse tõttu linnadžunglipostitustest kõige sagedamini leiab.

Soomuslehik (ingl. Echeveria)

Soomuslehikud on kiirelt tuvastatavad oma sinirohelise roseti poolest, mis teeb nad ühtlasi ka kõige populaarsemaks toataimeks Instagramis, sest enam kui miljon postitust kannavad endaga ingliskeelset teemaviidet #echeveria. Seda sukulenti on maailmas üle tuhande erineva vormi, mis tulevad kõiksugustes värvides ning tekstuurides. Soomuslehiku populaarsusele lisab juurde ka see, et teda on kodustes tingimustes väga lihtne kasvatada ning ta vajab vaid eredat päikesevalgust ning aeg-ajalt kastmist.

Krookus (ingl. Crocus)

Üle poole miljoni postitusega #crocus on just krookus Instagrami populaarsuselt teine toataim. Looduses on krookused ühed esimesed kevadekuulutajad, ent tubastes tingimustes saab neid õitsele sundida ka keset talve, kui sibulaid juba oktoobris kasvatama hakkad. Siiski tasub meeles hoida, et koduloomadele on see taim äärmiselt mürgine.

Havortia (ingl. Haworthia)

Populaarsuselt kolmas toataim on havortia: temanimelise teemaviitega #haworthia on pilte üles laetud enam kui 444 000 korda. Ka sel taimel võib tuvastada eriliselt laia liigirikkust, sest havortiad tulevad vägagi mitmetes kujudes ning vormides, olgu nende lehed siis triibulised, täpilised või lopsakad. Lisaks saab see taim väga hästi ise oma eluga hakkama ning sina pead ta ainult otsesest päikesevalgusest eemal hoidma.

Esikümnesse mahuvad veel ka:

4. Fuksia (ingl. Fuchsia plant, ~420 000 postitust)

5. Nartsiss (ingl. Daffodil, ~333 000 postitust)

6. Monstera (ingl. Swiss cheese plant, ~330 000 postitust

7. Korallpunane begoonia (ingl. Angel/Dragon wing begonia, ~310 000 postitust)

8. Kivilehik (ingl. Lithops, tuntud ka kui «living stone» või «pebble plant», ~270 000 postitust)

9. Freesia (ingl. Freesia flower, ~175 000 postitust)