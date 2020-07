3 lihtsat nippi, mille abil saada parem seedimine ning vähendada ülesöömist

Muidugi ei ole midagi halba, kui endale aeg-ajalt nn mugavustoitu lubad, olgu see siis praetud või lihtsalt rämpstoit. Hea viis endale maitsvate roogadega aga mitte liiga teha, on kontrollida oma portsjonite suurust. Seega söö kõike mõõdukalt, kontrolli oma portsjonite suurust, varieeri söödavaid toite ning hoia toitumises tasakaalu.

Toitumisteadlane Jinal Shah toob välja veel mõned reeglid, mille abil õigesti süüa. Tervise ja heaolu saavutamisel pole oluline mitte ainult see, mida sa sööd, vaid ka see, kuidas sa toitu tarbid.

Hea mõte on söömise ajal ka täienisti oma einele keskenduda ning võrrandist kõiksugused segajad eemaldada. Eriti halb on samal ajal teleka vaatamine. Hoia toidukorrast eemal ka telefon, sülearvuti, raamat või ajaleht. Suuna kogu tähelepanu toidule, et mõistaksid oma näljatunnet paremini ning tabaksid ära hetke, mil kõht täis saab – nii väldid ülesöömist ja hoiad oma portsjoni loomulikult väiksemana.