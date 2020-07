11 erinevat suudlust, mille mees sulle kinkida võib, ning mida need tema tunnete kohta paljastavad

Mõned inimesed lausa naudivad sulle oma tunnetest peensusteni rääkimist, kuid nemad on pigem erand, mis kinnitab reeglit. Kui ka sinu kaaslane oma tundemaastiku suhtes napisõnaline olema kipub, siis pööra pilk hoopis tema tegudele, kust võib leida vägagi põnevat infot selle kohta, mis tema südames täpselt toimub.

1. Suudlus huultele

Mida see tähendab: Ta tõeliselt väärtustab sinu armastust.

Kiire, kuiv ning tihti ka suletud suuga suudlus on armastavas suhtes oleva mehe viis öelda tere või head aega. Kui ta suudleb sind selliselt kodus, kus teised ei näe, on see märk, et sa oled tema elu ja rutiini väärtustatud osa. Kui ta teeb seda avalikult, märgib see, et ta võtab teievahelist suhet tõsiselt.

2. Suudlus pealaele

Mida see tähendab: Ta tahab sinu eest hoolitseda.

Kui mees suudleb sind pealaele, tähendab see, et ta soovib sind kaitsta. Ta ei saanud ennast peatada, ta lihtsalt pidi oma tegevuse lõpetama, et tulla sinu juurde ning anda sulle märku, et ta hoolib sinust, et talle meeldib sinuga ühes ruumis olla ning sa tähendad talle väga palju. See suudlemisstiil on armas, kiindunud ning hellitav.

3. Suudlus käeseljale

Mida see tähendab: Tegemist on flirtijaga.

Kui mees suudleb sinu käeselga, võid mõnes asjas kindel olla. Esiteks on tegemist väga enesekindla inimesega, kelles on ka pisut esinejat. Olgem ausad, on vaja ikka päris palju julgust, et naise kätt suudelda, kui sa mõnest Euroopa kuningaperest pärit pole. Teiseks meeldib sellisele mehele show'd teha. See ei tähenda, et tema tunded poleks tõelised, ent ometi valmista end ette, sest sellega tema toretsev flirt vaid algab.

4. Suudlus randme siseküljele

Mida see tähendab: Asjad hakkavad kohe väga kuumaks minema.

Kui mees suudleb sind randme siseküljele, siis võid olla kindel, et ainus asi, mis takistab tal nii enda kui ka sinu riideid seljast rebimast, on fakt, et te olete avalikus kohas. Selline suudlus ütleb, et mees teab, kuidas naise keha töötab ning ta ei karda neid teadmisi kasutada.

5. Suudlus kaelale

Mida see tähendab: Tal on sinu vastu tugevad romantilised tunded.

See on vaimustav suudlus, kui mees, kellega sa suhtes oled, just vampiir pole. Kaelasuudluses on kindlasti tugevad romantilised noodid. Kui ta sind kaelale suudleb, siis ütleb ta selle žestiga sulle, et ta tahab sind: kohe, nüüd ning sõnagi ütlemata. Ja olgem ausad, see žest toimib!

6. Suudlus keelega

Mida see tähendab: Ta on sinust äärmiselt sisse võetud.