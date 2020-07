5 põhjust, miks peaksid rohelise tee oma menüüsse lisama

Roheline tee mitte ainult ei leevenda nahaärritusi siis, kui sa seda jood, vaid seda võib ka otse probleemsele kohale kanda. Selles joogis on palju võimsaid antioksüdante, mis võivad aidata ennetada nahavähki ning sisaldab ka palju katekiini, mis on looduslik antibakteriaalne aine, mil on põletikuvastane toime. See võib kasuks tulla nii aknele, psoriaasile, kõõmale kui ka kuivadele, ketendavatele nahalaikudele.