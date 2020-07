Tervisliku toitumise juures mängib kõige olulisemat rolli söödava toidu kogus. Olgu tegemist mistahes dieedi või toitumisprogrammiga – päevane kogus loeb! See on välistatud, et mingi toitumisstiili puhul võid süüa kalorite mõttes rohkem ning ikkagi saavutada häid tulemusi.