4 toitu, mis su aju teravana hoiavad

Uued tulemused sobituvad hästi varasemate toitumise ning ajutöö seoseid uurivate teadustööde konteksti. Teadlased on näiteks juba päris kaua teadnud, et oomega-3 rasvhapped parandavad mälu tööd ning inimese kognitiivseid võimeid. Teised uuringud on näidanud ka seda, et just mustikad aitavad aju mälukeskuses aktiivsust suurendada ning need teadmised on tegelikult alles algus.