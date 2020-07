RETSEPT ⟩ Mahlased bataadikoogid

Kuumuta ahi 230 kraadni. Sõelu kaussi jahu, küpsetuspulber, sool ja lisa suhkur ning sega korralikult läbi. Sega teises kausis kokku purustatud bataadid, piim ja sulatatud või. Lisa kuivad koostisained bataadisegule, sega mõnusaks tainaks ja kummuta see jahuga kaetud tööpinnale. Sõtku 2 minuti jooksul, et koostisained omavahel kenasti seguneksid. Rulli või patsuta tainas sentimeetri paksuselt lahti, lõika tainast küpsetusvormiga 6 cm läbimõõduga rattad. Lao rattad rasvainega määrtud ahjuplaadile ning küpseta ahjus umbes 15 minutit, kuni koogid on muutunud õhuliseks ja kergelt kuldseks tõmbunud. Serveeri kuumalt.