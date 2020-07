8 kõige veidramat asja, mille naised oma tuppe peitnud on

Valdav enamik naisi saavad neist reeglitest aru, ent üllataval kombel on alati mõned erandid, mis reeglit kinnitavad. Seega nüüd on viimane hetk pilk mujale pöörata, sest kohe tulevad ülesloetlemisele kaheksa kõige kreisimat asja, mille naised oma tuppe toppinud on.

1. Uriiniga täidetud viinapudel

Kuidas käituksid sina, kui oled kriminaalhooldusel ning pead andma uriinitesti, aga tead, et su organism pole selle läbimiseks puhas? Otse loomulikult peidad sa oma tuppe väikese viinapudeli kellegi teise uriiniga! Vähemalt lahendas selle probleemi niimoodi Mischelle Lindy Salzgeber. Tema kaval plaan aga ei läinud läbi, kui pudelike rutiinse kehakontrolli käigus avastati. Ja mis kõige naljakam? Ka pudelis olnud «puhtast» uriinist leiti narkootikumide jälgi.

2. Heroiin... ja rohkemgi veel

Kui oleks olemas auhind «kõige rohkem korraga tuppe peidetud asju», võidaks selle ilmselt Pennsylvanias elav naine Karin Mackaliunas. Tavapärase alastikontrolli käigus leidsid võimuesindajad naise seest 54 kotikest heroiini, 31 tühja heroiinikotikest, 8 tabletti retseptiravimit ning $51.22 sularahas ning müntides. Miks siis isegi käekotiga vaeva näha, kui kõik eluks vajalik jalge vahele ära mahub?

3. Silmaprotees

Erakorralise meditsiini osakonnas töötav dr. Melissa Barton näeb oma töö tõttu väga palju imelikke asju. Ent üks imelikumaid oli ilmselt see, kui ta nägi naist, kes oli omaenda silmaproteesi endale tuppe torganud, et see «ohutus kohas oleks». Aga miks ometi? Noh, naine ütles, et kavatses oma naabritega kaklema minna ning ütles dr. Bartonile, et klaasist silmaproteesid «on päris kallid ning neid on raske asendada». Aus vastus.

4. Donny Osmondi poster

Kõigist mõeldavatest ning mõeldamatutest fallilistest objektidest, mida kohutavalt kiimas inimene oma vagiinasse sisestada võib, ei ole rullikeeratud Donny Osmondi kujutav poster ilmselt just esimene, mis pähe torkab. Ent üks Suurbritannia telekanali BBC3 saate «Bizarre ER» (eesti k. «Veider EMO») patsientidest oli teinud just seda ning arstid avastasid postri naise seest. Kogu see situatsioon tekitab aga palju küsimusi. Kas naine unustas, et ta endale postri sisse lükkas? Kas see oli elusuuruses poster või väike pildike? Igal juhul — aih.

5. Nuga

Kas sul on jalad ristis? Okei, siis anname tuld. Kaks Florida naist sattusid narkouimastena omavahel paari retseptiravimi tableti pärast kaklema. Kui nad arreteeriti, siis leidis politsei ühe naise kõhuvoltide vahelt noa ning pudeli retseptiravimitega. Ent see pole veel kõik! Põhjalikuma otsingu käigus tuli välja veel teinegi nuga... tema tupest! Kuidas?!

6. Mobiiltelefon

Mobiiltelefoni varastamine selle oma tuppe peitmise abil on muidugi läbinisti halb plaan, ent selle juures on ka üks ootamatu lisaviga: kui mobiiltelefon helisema hakkab, siis kuulevad seda kõik. See juhtus rumeenlanna Ruxandra Gardianiga. Kui võimuesindajad olid kindlaks teinud, kust helin täpselt tuleb, siis keeldus mobiiliomanik seda tagasi võtmast. See oli ilmselt hea valik.

7. Krediitkaart

Järjekordne naine Floridast, järjekordne imelik tuppe topitud objekt. Ann Marie Hernandez tegi kodutarvete poest Home Depot võltsitud krediitkaardiga hiigelostu. Kui ta oli šoppamise lõpetanud, toppis ta kotid ostudega autosse ning krediitkaardi oma vagiinasse.

8. Heroiinipiip