Lihtne test, mille abil ennustada, kui vanaks sa elad

Mida vanemaks me saame, seda keerulisem ja vaevalisem selline kiire ühest asendist teise liikumine olla võib. Tegelikult on sellist istumise ning püstitõusmise testi võimalik efektiivselt kasutada oma pikaealisuse väljaarvutamiseks. Testi loojaks on Brasiilia raviarst dr Claudio Gil Araújo, kelle meelest pakub test keskealistele ning vanematele inimestele esialgset ennustust nende suremuse kohta.