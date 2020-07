Noorena kipume kergesti armuma ning ka kergesti tunnetest üle saama, kuigi mõnikord armume nii sügavalt, et lihtsalt ei saa ega saa kuidagi oma endisest kaaslasest üle.

Sellel võib olla mitmeid põhjuseid. Mõnel juhul on armastus võtnud ära nii silmanägemise kui ka kõrvakuulmise, teised on lihtsalt oma kaaslasest sõltuvuses olnud, kolmandad lihtsalt ei saa lahkumineku põhjustest aru ning jätkavad vanadest headest aegadest unistamist ka siis, kui suhe juba ammu purunenud on.