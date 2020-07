RETSEPTID ⟩ Kolm imelist toitu peedist: šokolaadikook, smuuti ja hummus

Peet, täpsemalt punapeet, on üks levinumaid köögivilju meie toidulaual. Peet on kõrge vitamiini- ja mineraalainete sisaldusega. Selles köögiviljas leidub ohtralt nii C-, B- kui ka E-vitamiini, mineraalainetest magneesiumi, joodi, rauda ja kaaliumi. Samuti on ta kõrge antioksüdantide sisaldusega.