Fotograaf pöörab vanade seksistlike reklaamide soorollid ümber

Tänapäeval ei tule enam ilmselt ükski ettevõte selle peale, et kasutada oma reklaamtekstis lauset «Naised ei lahku köögist!» või «Näita talle, et see on meeste maailm.» Samuti on väheusutav, et reklaamigentuurid söandaksid luua kliendile kampaania, mille reklaampildil on naine, kes saab oma mehelt karistuseks laksu.