C-vitamiini teatakse üldjuhul külmetushaiguste peletajana, ent kas teadsid, et C-vitamiin aitab alandada näiteks kortisooli taset? Toome sinuni faktid C-vitamiinist, mida sa varem tõenäoliselt ei teadnud.

Kortisool on kehakaalu langetamise juures üks äärmiselt oluline hormoon. See on stressihormoon, mille kõrge tase suunab sind tegema tihtipeale vägagi halbu toiduvalikuid.