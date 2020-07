Suvi on täies hoos ning seetõttu väärivad väljatoomist mõned kohad kehal, mis inimestel päikesekreemitades ikka ning jälle kipuvad meelest ära minema, ent ometi päikesekiirguse suhtes väga tundlikud on.

Pole ilmselt kellegi jaoks üllatav, et iga ruutsentimeeter meie nahast vajab päikese eest kaitset. Ent New Yorgis tegutseva nahaarsti dr. Elyse Love sõnul on pikaajalise päikesekahjustuse osas kõige haavatavamad paigad su kehal justnimelt nägu, dekoltee, selg, õlad ning käeseljad. «Need on kõige ohtlikumd piirkonnad seetõttu, et kipuvad aastaringselt päikest saama,» selgitab naine.