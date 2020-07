Suhteid on erinevaid. Samuti erinevad neis ette tulevad probleemid. Täna räägib oma loo Grete, kes oli suhtes mehega, kellele pakkus rohkem huvi suhtes olemine kui tema partner.

Suhete purunemine on täiesti loomulik asi, sest mõned inimesed lihtsalt ei sobi kokku. Aga kuidas mõista seda, et mõned inimesed ei ole sõltuvuses oma partnerist, vaid suhtes olemisest. Grete on 30-aastane naine, kellel selja taga tänaseks mõned lühemad suhted ja üks purunenud kooselu, mille tagamaadest otsustas meile jutustada.