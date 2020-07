Kas sul pea valutab ja sa ei oska hinnata, kui tõsine see probleem on? Peavalu seltsi poolt välja töötatud test aitab sul lihtsamini oma valu hinnata ja edaspidiseid otsuseid teha.

See test on välja töötatud neuroloogide ja esmatasandi tervishoius töötavate peavaluekspertide rahvusvahelise meeskonna poolt koos psühhomeetritega ehk tervise hindamise vahendiga, mille on välja töötanud SF-36®.