Teadlased räägivad, kuidas sinu suhted su eluiga mõjutavad

Dr. Elissa Epeli sõnul selgitavad üht osa vananemisest telomeerid, kaitsvad DNA-osakesed meie kromosoomide otstes. Pikemaid telomeere seostatakse pikema tervelt elatud eluga, ehk selle koguse aastatega, mil oleme terved ning mil elu naudime. Lühemad telomeerid toovad kaasa aga kõike negatiivset alates dementsusest ning lõpetades südamehaiguste ning kortsudega.

Stressi ning halbu toitumusharjumusi on samuti kõigi viimastega seotud, ent dr. Epel toob välja, et ka suhete kvaliteedi ning telomeeride pikkuse vahel on korrelatsioon. Seega küsi endalt, et kes sinu elus panevad sind hästi ning toetatuna tundma — ning jäta meelde, et need suhted on sinu tervisele head.

«Vanemate inimeste puhul on leitud seos pikemate telomeeride ning suure koguse sotsiaalse toetuse vahel,» psühholoog dr. Elizabeth Blackburn. «Loomade peal läbi viidud uuringutes on sotsiaalset isolatsiooni seostatud telomeeride suurema lühenemisega,» toob ka dr. Epel välja.

Asi ei pruugi olla isegi vaid selles, kui tihti sa inimestega suhtled ning ühendud, sest oma rolli mängib ka see, et kas te loote koos tervislikke harjumusi. «Näiteks üks suure osalejaskonnaga geneetiline uuring näitas, et abielupaaridel kippusid olema sama pikad telomeerid, eriti kui nad olid rohkem kui 70 aastat vanad,» ütles dr. Epel. «See võib tuleneda sellest, et nad jagasid oma elude jooksul ühiseid huvisid, olgu need siis head või halvad.»

Jah, ka seks võib olla väga produktiivne viis oma suhtlusaega veeta, eriti geneetilisest perspektiivist. Dr. Epel sõnas, et ühes teises abielupaare hõlmanud uuringus selgus, et neil paaridel, kes olid viimase nädala jooksul teineteisega seksuaalselt lähedased olnud, olid pikemad telomeerid kui neil, kes seda ei olnud.