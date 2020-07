New Yorgis töötav nahaarst dr. Hadley King selgitab, et pooripuhastusplaastrid eemaldavad mõneks ajaks naha pealmise, surnud rakkudest koosneva kihi ning mustpead, kasutades selleks liimuvat ainet, ent naine selgitab, et tegemist on väga lühiajalise lahendusega.