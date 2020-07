INIMESED EKSIVAD ⟩ Kui tihti sa tegelikult oma korduskasutatavat veepudelit pesema peaksid?

Üldiselt piisab selleks täiesti meie vanadest headest sõpradest – seep ja vesi. Hutchingsi sõnul tuleb veepudelit pesta sooja vee ning seebiga ja loputada seejärel üle värske jaheda veega. Lisaks soovitab ta jätta veepudeli ööseks kraanikausi kõrvale või pesurestile, et sel oleks piisavalt aega täielikult kuivada. Pudeli võib visata ka külmkappi, et ennetada bakterite vohamist toatemperatuuril.

Lisaks peaksid veepudelit desinfitseerima. Selleks võib nõudepesumasinakindla pudeli nõudepesumasinas üle pesta. Kui pudel masinat ei kannata või sul seda kodus üleüldse pole, siis võid kasutada ka desinfitseerivaid lahuseid. Halva lõhna korral aitab segu, mis on tehtud võrdsetest osadest söögisoodast ja veest: vala see pudelisse ning lase umbes kümmekond minutit seista. Hea mõte on ühtlasi kasutada erilisi pudeliharju, millega anumat seestpoolt küürida saab.

Eksperdid soovitavad pudelit pesta kord päevas. Desinfitseerima peaks seda vähemalt korra nädalas, ent kindlasti tõsta ka selle toimingu sagedust, kui oled olnud haige või veepudeliga kodust väljas käinud. Tuleb meeles hoida, et pudelit peab korralikult ning järjepidevalt puhastama, isegi siis, kui see silmale räpane ei tundu, kirjutab Delish .

«Paljud inimesed ei pese oma veepudelit mitu nädalat, sest see ei näe nende arvates must välja, ent välimus on petlik,» selgitas Hutchings. «Bakterid kasvavad pimedas ja niiskes keskkonnas, seetõttu on veepudeli sisemus neile vägagi ideaalne elukoht. Seega, kui märkad pudelil limast kihti või tunned halba lõhna, on tagumine aeg pudelit puhastada.»